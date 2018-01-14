مازن عثاملة: نسعى لتثبيت أقدامنا في قمة اللائحة

حقق فريق أبناء الرينة الفوز بمباراته الأخيرة على النهضة الناصرة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

ويحتل أبناء الرينة المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري برصيد 24 نقطة، علمًا أنه سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رموت منشيه يوم السبت المقبل.

وعن المباراة الأخيرة، قال لاعب أبناء الرينة، مازن عثاملة، لـ"عرب 48"، إننا "قدمنا مباراة رائعة، وبفضل الله تمكنا من ترجمة ذلك من خلال الفوز الذي بدون شك سيمنحنا روحا معنويا عالية لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".

وأضاف أننا "نبذل قصارى جهدنا من أجل تثبيت أقدامنا في قمة لائحة الدوري، علمًا أن هدفنا هو احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى، وكلنا أمل بأن نتمكن من تحقيق ذلك".

وختم عثاملة بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل رموت منشيه، حيث نضع نصب أعيننا العودة بالنقاط الثلاث لا غير".