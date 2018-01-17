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أحمد سبع يكشف سبب استقالته من الأخوة عرابة

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 19:50

أحمد سبع يكشف سبب استقالته من الأخوة عرابة
المدرب أحمد سبع (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

أعلن المدرب أحمد سبع عن استقالته من تدريب فريق الدرجة الثانية، الأخوة عرابة، عقب الخسارة أمام الأخوة كفر مندا بأربعة أهداف دون مقابل.

وقال المدرب أحمد سبع، لـ"عرب 48"، إن "الأوضاع المهنية والمادية لم تكن على ما يرام خصوصا في المباراة الأخيرة أمام الأخوة كفر مندا، خصوصا بعدما أعلنت الإدارة نيتها بالاستقالة ليزداد الحديث بعدها حول إمكانية تفكك الفريق، ولأجل ذلك اتخذت قراري بالاستقالة من تدريب الفريق".

وأضاف "مما لا شك فيه أنني قضيت فترة غير ناجحة مع الأخوة عرابة، مع الإشارة إلى أن عدم تجهيز الفريق بالشكل المطلوب منذ البداية وتعزيز حلقاته باللاعبين المطلوبين حال دون تقديمنا الأفضل".

وختم سبع بالقول إنني "حتى الآن لم أحدد وجهتي المقبلة، فأنا حاليا أقوم بتلقي العروض من مختلف الفرق، وبدوري سأقوم بدراسة العروض على أن أحدد وجهتي في وقت لاحق".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أحمد سبع
#الأخوة عرابة
#الدرجة الثانية

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