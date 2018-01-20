هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي

افترق فريقا هبوعيل كفر كنا والنادي الرياضي الطيرة بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب كفر كنا، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عديدة من قبل الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن كافة محاولاتهما باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وبهذا التعادل، رفع الفريق الكناوي رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد الفريق الطيراوي 15 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.