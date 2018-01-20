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هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي

تاريخ النشر: 20/01/2018 - 19:12

هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي
صور من المباراة (تصوير: نزيه سلطان)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

افترق فريقا هبوعيل كفر كنا والنادي الرياضي الطيرة بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب كفر كنا، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عديدة من قبل الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن كافة محاولاتهما باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وبهذا التعادل، رفع الفريق الكناوي رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد الفريق الطيراوي 15 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل كفر كنا
#النادي الرياضي الطيرة
#الدرجة الأولى

هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي

هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي

هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي

هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي

هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي

هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي

هـ. كفر كنا ون.ر الطيرة يفترقان بالتعادل السلبي

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