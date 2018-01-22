الليلة: الفريق السخنيني يسعى لإعادة السيناريو أمام ب. القدس

يحل سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، ضيفا على غريمه بيتار القدس عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، ضمن ختام أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وستجرى أحداث المباراة على استاد "تيدي" في القدس، بغياب جمهور الفريق السخنيني بسبب الاتفاق المبرم بين الفريقين بعدم حضور جمهور الفريق الضيف للمباريات التي تجمع فيما بينهما بسبب الأجواء المشحونة التي ترافقها.

ويغيب عن مباراة الليلة كل من اللاعبين أبراهم باس، شلومي أزولاي، محمد كليبات وأسامة خلايلة بسبب الإصابات.

وستكون هذه المباراة الأولى للفريق السخنيني تحت قيادة المدرب الجديد، طال بنين، الذي من المزمع أن يستهل مشواره بخطة هجومية.

التشكيلة المتوقعة: محمود قنديل، علي عثمان، ساري فلاح، مارون غنطوس، واندرسون، خالد خلايلة، عطاء جابر، فراس مغربي، يسرائيل زاغوري، أمير خلايلة وعيدان شيمش.

ويسعى الفريق السخنيني إلى العودة بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز مرة أخرى على بيتار القدس، بعدما فاز عليه بالمرحلة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير.

ويحتل الفريق السخنيني حاليا المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 22 نقطة.

وقال مدير الفريق السخنيني، خالد قسوم، لـ"عرب 48"، إن "الاستعدادات جرت بالشكل المطلوب، بحيث أن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية على أمل تحقيق نتيجة طيبة أمام بيتار القدس".

وأضاف أننا "ندرك مدى أهمية المباراة واختلافها عن باقي المباريات، لا سيما وأن الفوز بها يعني الكثير خصوصًا بالنسبة للجماهير ويساهم في تعويض النتائج السلبية التي كانت لنا".

وختم قسوم بالقول إن "الفوز اليوم سيعزز أمالنا ويفتح المنافسة أكثر على البلاي أوف العلوي، وكلنا أمل بأن نتمكن من تحقيق ذلك".