هاتريك ساري حاج يحيى يقود هـ. باقة لفوز ثمين

حقق فريق هبوعيل باقة الغربية، اليوم الإثنين، فوزا خارجيا مثيرا على هبوعيل آسي غلبواع بالنتيجة 4-3، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل بعد مرور 3 دقائق على بداية المباراة، ثم في الدقيقة 13 أدرك اللاعب ساري حاج يحيى هدف التعادل، وفي الدقيقة 18 أضاف اللاعب محمد قنوات الهدف الثاني لصالح هبوعيل آسي غلبواع، وفي الدقيقة 43 عاد اللاعب ساري حاج يحيى لاقتناص هدف التعادل لصالح الفريق الضيف.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 سجل اللاعب أوفيك بارازاني الهدف الثالث لصالح هبوعيل آسي غلبواع، ثم في الدقيقة 70 أدرك اللاعب الدار شيفشا هدف التعادل لصالح هبوعيل باقة الغربية، وفي الدقيقة 75 حسم اللاعب ساري حاج يحيى مرة أخرى المباراة بهدف رابع لصالح الفريق الباقاوي.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب هبوعيل باقة الغربية، رامي الجازي، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 68.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل باقة الغربية رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة هبوعيل مجدال هعيمك يوم الجمعة الوشيك.