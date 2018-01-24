سمير عيسى: سنطارد المتصدر حتى الرمق الأخير

بعد مفاوضات ومساع حثيثة شابها التوتر والضغط بين الطرفين، تعاقدت إدارة هبوعيل أم الفحم مع المدرب سمير عيسى بشكل رسمي لقيادة الفريق خلفا للمدرب باروخ ساعر.

ومرر عيسى أولى حصصه التدريبية مع الفريق بالأمس، استعدادا للمباراة البيتية الوشيكة أمام هبوعيل شفاعمرو يوم السبت القادم.

وقال المدرب الحيفاوي، سمير عيسى، لـ"عرب 48"، "في البداية أريد أن أهنئ هبوعيل شفاعمرو على تشريفه للمجتمع العربي بكأس الدولة على أكمل وجه، بحيث أنه رفع رؤوسنا عاليا في المباراة التي قدمها أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل كريات شمونة".

ونوه إلى أنه "أنهى مشواره التدريبي مع هبوعيل إكسال باحترام ومحبة متبادلين، ومن هنا لا بد من كلمة شكر للإدارة على الاحترام الذي حظيت به هناك، وبدوري أتمنى لهم النجاح من كل قلبي".

وأضاف أنني "اليوم أعتز وأفتخر كوني موجود في أم الفحم، وأنا أتمنى بأن أنهي مسيرتي التدريبية في هذه المدينة التي لها مكانة خاصة في قلبي".

وأشار إلى أن "الخلاف الذي دار مع الإدارة خلال المفاوضات ينبع من عدم رغبتي في أن أكون سببا في وقوع خلاف آخر بين الجمهور الواحد، لكن بالأخير تغلبنا على هذه العقبة وأنا سعيد جدا بالعودة إلى بلدي الأول وكلي أمل بأن أساعد في إنجاح مسيرة الفريق".

وتابع أن "أولى الحصص التدريبية كانت مليئة بالحماس بين صفوف اللاعبين، وكان من الملفت للنظر الحضور الجماهيري في المكان".

وأردف أن "هبوعيل أم الفحم يملك لاعبين ممتازين، وما ينقصه هو فقط تطوير اللياقة البدنية التكتيكية على أرضية الملعب، وبحسب اعتقادي في حال وقف الفريق بالشكل المطلوب على أرضية الملعب فإنه سيكون منافسا شرسا لكل خصم له في الدوري".

وعن إمكانية اللحاق بالمتصدر، أجاب أننا "كرياضيين نتمتع بالروح القتالية والاستبسال حتى الرمق الأخير، وأنا أؤمن بقدرات اللاعبين إلى جانب إيماني بإمكانية الوصول إلى المركز الأول في نهاية المطاف مع إدراكي بأن المهمة لن تكون سهلة".

وشدد على أن "جمهور هبوعيل أم الفحم هو فاكهة الملاعب على مستوى البلاد، ولا أبالغ إن قلت إنه أفضل جمهور عربي أيضًا، ومن هنا آمل أن يحافظوا دائما على الروح الرياضية والتشجيع الإيجابي".

وختم عيسى بالقول إن "كل مباراة لها قوانينها وحيثياتها وكل منها بمثابة نهائي كأس بالنسبة لنا، وبدورنا سنتعامل مع المباراة المقبلة أمام هبوعيل شفاعمرو بكامل الجدية سعيًا نحو حصد النقاط الثلاث".