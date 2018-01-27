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هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

تاريخ النشر: 27/01/2018 - 23:31

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق هبوعيل أم الفحم، مساء اليوم السبت، فوزا بيتيا مقنعا على هبوعيل شفاعمرو بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويعتبر هذا الفوز الأول للفريق الفحماوي في مستهل مبارياته بقيادة المدرب سمير عيسى بعدما أسندت له مهمة التدريب خلفا للمدرب باروخ ساعر.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 78 افتتح اللاعب تيمور أفيتان الهدف الأول لصالح الفريق المضيف، ثم في الدقيقة 82 أضاف اللاعب مراد أبو عنزة الهدف الثاني من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 86 اختتم اللاعب أحمد أبو ناهية الأهداف بهدف ثالث لصالح هبوعيل أم الفحم.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز الرابع، فيما بقي برصيد هبوعيل شفاعمرو 24 نقطة وهو يحتل المركز السابع حاليا.

وسيحل هبوعيل أم الفحم بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل آسي غلبواع يوم الجمعة المقبل، فيما سيستضيف هبوعيل شفاعمرو مكابي كريات آتا في اليوم ذاته.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#مراد أبو عنزة
#أحمد أبو ناهية
#سمير عيسى

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

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