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الفريق السخنيني يتعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 19:45

الفريق السخنيني يتعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

تعاقدت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مع 4 لاعبين دفعة واحدة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وجاء على لسان الناطق بلسان الفريق السخنيني، منذر خلايلة، أنه "تم التعاقد مع كل من اللاعبين أنطونيو مارشيتش، عبيدة خطاب، عمران القريناوي ويوفال أفيدور".

وتضاف هذه الصفقات إلى اللاعبين أمير خلايلة وجوردن باوشيه اللذين انضما إلى الفريق السخنيني في وقت سابق من الشهر الجاري، مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعبين محمد كليبات ويسرائيل زاغوري.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن مساعي الإدارة السخنينية والمدرب طال بنين لتصحيح مسار الفريق، خصوصًا بعد النتائج السلبية الأخيرة التي كانت له بالدوري والتي أدت إلى تراجعه وابتعاده عن البلاي أوف العلوي.

ويحتل الفريق السخنيني المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 22 نقطة، وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن المركز السابع والأخير بالبلاي أوف العلوي.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل حيفا يوم السبت المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء سخنين
#عمران القريناوي
#أنطونيو مارشيتش
#عبيدة خطاب
#يوفال أفيدور
#أمير خلايلة
#جوردن باوشيه
#منذر خلايلة

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