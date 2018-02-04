الزبارقة: واثق من اللاعبين لقيادة الفريق إلى بر الأمان

تمكن فريق أبناء اللد من تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، وذلك على حساب هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 24 نقطة.

وقال مدرب أبناء اللد، سليمان الزبارقة، لـ"عرب 48"، إننا "نأمل أن تكون هذه بداية استعادة عافيتنا، علمًا أن الدوري يزداد صعوبة من مباراة لأخرى، وبدورنا نتمنى أن تكون المرحلة الثانية لصالحنا بعكس ما كانت عليه المرحلة الأولى".

وأضاف أن "هدفنا هذا الموسم هو البقاء في الدوري، ولا أخفي أنه في حال أنهينا الموسم في مركز بفارق ضئيل عن الهبوط فإن ذلك لن يفاجئني في ظل الصعوبات المادية التي عصفت بنا منذ بداية الموسم".

وأعرب عن "ثقته باللاعبين سعيًا نحو قيادة الفريق إلى بر الأمان، بحيث أنهم يبذلون مجهودا كبيرا من خلال المحاربة على كل نقطة في كل مباراة سعيًا نحو تسهيل مهمة البقاء على الفريق".

وعن المباراة الأخيرة، أشار إلى أنها "كانت مباراة صعبة جدا، حيث تمكنا من إحراز هدف الفوز في الدقائق القاتلة وكنا أصحاب الأفضلية طوال مجريات المباراة إلى أن حصدنا 3 نقاط مهمة جدا".

وختم الزبارقة بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل نتسيرت عيليت، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالنقاط من ملعب صعب وأمام خصم قوي وعنيد".