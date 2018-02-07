بكر عيسى: سنصعب المهمة على أبناء زلفة

يستعد فريق النهضة الناصرة لاستضافة أبناء زلفة يوم السبت الوشيك، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

ويتصدر أبناء زلفة ترتيب لائحة الدوري برصيد 39 نقطة، فيما يحتل النهضة الناصرة المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وقال لاعب النهضة الناصرة، بكر عيسى، الذي ساهم بتحقيق نتائج إيجابية للفريق منذ وصوله إليه في الفترة الأخيرة، لـ"عرب 48"، إن "الفريق يمر بفترة رائعة، بحيث أنه لدينا فريق مميز يعتمد بالأساس على اللاعبين المحليين، وكل ذلك بفضل المجهود الذي تبذله الإدارة إلى جانب الطاقم المهني واللاعبين والجمهور".

وأضاف أننا "نستعد للمباراة الوشيكة أمام أبناء زلفة بروح معنوية عالية، حيث سنكون ندا قويا له وسنصعب المهمة عليه، وكلنا أمل بأن نستغل الفترة الإيجابية التي نمر بها سعيًا نحو تحقيق الفوز والحفاظ على النقاط الثلاث في ملعبنا".

وختم عيسى بالقول إن "هدفنا هو اللعب من مباراة لأخرى، ومما لا شك فيه أننا سنصارع من أجل احتلال أحد المراكز في البلاي أوف العلوي سعيًا نحو خوض اختبارات الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى".