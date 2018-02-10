أبناء نحف يفرض التعادل أمام الأخوة كفر مندا

تعادل فريق أبناء نحف اليوم، السبت، في مباراته البيتية أمام الأخوة كفر مندا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب نحف، وسط غياب جمهور الفريقين عن المدرجات بسبب العقوبة التي فرضتها محكمة الطاعة على الفريق النحفاوي بخوض مباراة بدون جمهور.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المنداوي بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح الفريق الضيف باب التسجيل في الدقيقة 29 بواسطة لاعبه أحمد حجير، ثم في الدقيقة 39 جاء هدف ذاتي ليمنح الأخوة كفر مندا هدفا ثانيا، وفي الوقت الإضافي للشوط الأول قلصّ اللاعب مهند ريان الفارق بهدف أبناء نحف الأول.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 80 تمكن اللاعب وئام موسى من إدراك هدف التعادل لصالح الفريق النحفاوي.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب الأخوة كفر مندا، شادي حمودة، بالبطاقة الحمراء خلال الشوط الثاني.

وبهذا التعادل رفع الأخوة كفر مندا رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد أبناء نحف 21 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.