للمرة الرابعة: صافي شعبان بطلا للملاكمة لوزن 56 كغم

توّج صافي شعبان (13 عاما) ابن مدينة اللد ببطولة الملاكمة على مستوى البلاد لوزن 56 كغم ومن جيل 13 إلى 14 سنة، وهو اللقب الرابع له على التوالي.

وجرت أحداث البطولة على مدار 3 أيام متتالية في القاعة الرياضية ببات يام، حيث ضمت العديد من الملاكمين الواعدين من مختلف أنحاء البلاد.

وفي البطولة ذاتها، حاز الملاكم سفيان العقبي من اللد على المرتبة الثانية لوزن 45 كغم بعدما خسر المباراة النهائية بالنقاط أمام منافسه حمزة لوباني من مدينة الناصرة.



وقال والد الملاكم صافي شعبان، تيسير شعبان، لـ"عرب 48"، إن "ابني يحترف رياضة الملاكمة منذ أن كان في جيل 9 سنوات، وقد رأى بأنها الهواية الأنسب بالنسبة له بعدما مارس شتى أنواع الرياضة".

وأضاف أن "هذه البطولة الرابعة على التوالي التي يتوج بها صافي، كما أنه سبق وشارك في بطولات عالمية ولا زال يطمح إلى المشاركة في أوروبا وحصد مركز متقدم".

وختم شعبان بالقول إننا "كأهل نمنح ابننا الدعم المطلوب من أجل تشجيعه نحو الوصول إلى أعلى المستويات، وبدورنا نرى بأن مثل هذه الرياضة تشجع على تعزيز ثقة اللاعب بنفسه وتقوية شخصيته وذكاءه والتعرف على المحيط من حوله، بعكس ما يعتقد البعض بأنها تشجع على العنف وما إلى ذلك".