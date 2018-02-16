  2. رياضة
  3. رياضة محلية

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 19:32

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق أبناء مجد الكروم، اليوم الجمعة، فوزا متأخرا على أبناء نحف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

واستضاف الفريق المجدلاوي المباراة على ملعب طمرة، وسط حضور العشرات من المشجعين.

واسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيا 0-0، ومن ابرز ما شهده الشوط طرد حارس مرمى أبناء مجد الكروم، ماكس باستر، بالبطاقة الحمراء.

ومع بداية الشوط الثاني افتتح اللاعب فؤاد عدنان باب التسجيل لصالح الفريق المجدلاوي، ثم في الدقيقة 65 اقتنص اللاعب كوبي شريكي هدف التعادل لصالح الفريق النحفاوي، وفي الدقيقة 90 أضاف اللاعب دودو أفلالو الهدف الثاني لصالح الفريق المضيف، وفي الوقت بدل الضائع حسم اللاعب خالد ذيب المباراة بهدف ثالث لصالح أبناء مجد الكروم.

وبهذا الفوز رفع أبناء مجد الكروم رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد أبناء نحف عند 21 نقطة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء مجد الكروم
#أبناء نحف
#الدرجة الثانية

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

تعليقات

مواد متعلقة

أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه
أبناء زلفة يخسر أمام هـ. رموت منشيه

2018-02-16

مشجعو ليفربول يهتفون لصلاح: سنصبح مسلمين لأجلك!
مشجعو ليفربول يهتفون لصلاح: سنصبح مسلمين لأجلك!

2018-02-16

أبناء اللد يقهر هـ. رمات غان بهدفين نظيفين
أبناء اللد يقهر هـ. رمات غان بهدفين نظيفين

2018-02-16

الأكثر قراءة

حالة الطقس: صاف حتى غائم جزئيا نهارا وماطر ليلا

حالة الطقس: صاف حتى غائم جزئيا نهارا وماطر ليلا

2018-02-16
مصرع ثلاثة أشخاص بحادث طرق قرب سلفيت

مصرع ثلاثة أشخاص بحادث طرق قرب سلفيت

2018-02-16
خطر

خطر "السياقة المبكرة" ودور الأهل

2018-02-16
منجم: مساحة ثقافيّة فلسطينيّة في حيفا تستعيد الصوت الفنّيّ الأصيل

منجم: مساحة ثقافيّة فلسطينيّة في حيفا تستعيد الصوت الفنّيّ الأصيل

2018-02-16
تظاهرة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة

تظاهرة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة

2018-02-16