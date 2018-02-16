أبناء مجد الكروم يهزم أبناء نحف بعشرة لاعبين

حقق فريق أبناء مجد الكروم، اليوم الجمعة، فوزا متأخرا على أبناء نحف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

واستضاف الفريق المجدلاوي المباراة على ملعب طمرة، وسط حضور العشرات من المشجعين.

واسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيا 0-0، ومن ابرز ما شهده الشوط طرد حارس مرمى أبناء مجد الكروم، ماكس باستر، بالبطاقة الحمراء.

ومع بداية الشوط الثاني افتتح اللاعب فؤاد عدنان باب التسجيل لصالح الفريق المجدلاوي، ثم في الدقيقة 65 اقتنص اللاعب كوبي شريكي هدف التعادل لصالح الفريق النحفاوي، وفي الدقيقة 90 أضاف اللاعب دودو أفلالو الهدف الثاني لصالح الفريق المضيف، وفي الوقت بدل الضائع حسم اللاعب خالد ذيب المباراة بهدف ثالث لصالح أبناء مجد الكروم.

وبهذا الفوز رفع أبناء مجد الكروم رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد أبناء نحف عند 21 نقطة.