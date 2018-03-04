  2. رياضة
  3. رياضة محلية

مدرب أبناء مجد الكروم: لعبنا بشكل أفضل من هـ. كوكب

تاريخ النشر: 04/03/2018 - 19:54

مدرب أبناء مجد الكروم: لعبنا بشكل أفضل من هـ. كوكب
المدرب أحمد سبع (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

عاد فريق أبناء مجد الكروم بنقطة من مباراته الخارجية الأخيرة بعد تعادله أمام هبوعيل كوكب أبو الهيجاء بنتيجة هدف لكل منهما.

ويحتل الفريق المجدلاوي المركز السابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 27 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة مكابي معلوت ترشيحا يوم غد، الإثنين.


وقال مدرب أبناء مجد الكروم، أحمد سبع، لـ"عرب 48" عقب المباراة الأخيرة، إننا "قدمنا أداء جيدا في المباراة، حيث لعبنا بشكل أفضل من هبوعيل كوكب ووصلنا لعدة فرص تهديفية أسفرت بالأخير عن إحراز هدف من طريقة لعب جميلة".

وأضاف أن "ما ينقص اللاعبين هو الخبرة، خصوصًا وأننا نتحدث عن لاعبين صغار السن، وكلي أمل أن يكسبوا الثقة والخبرة مع مرور الوقت حتى نرى الفريق يسير في المسار الصحيح والابتعاد قدر الإمكان عن منطقة الخطر".

وختم سبع بالقول إن "هدفنا هو البقاء بشكل مشرف في الدوري، وبدوري أؤمن بالخامات الكروية الموجودة سعيًا نحو تثبيت أقدامنا بالدوري بأسرع وقت ممكن".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أحمد سبع
#أبناء مجد الكروم
#هبوعيل كوكب
#الدرجة الثانية

تعليقات

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يسقط تشيلسي بهدف يتيم
مانشستر سيتي يسقط تشيلسي بهدف يتيم

2018-03-04

آرسنال يسقط أمام برايتون
آرسنال يسقط أمام برايتون

2018-03-04

ميسي يقود برشلونة للابتعاد بصدارة الليغا
ميسي يقود برشلونة للابتعاد بصدارة الليغا

2018-03-04

الأكثر قراءة

مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي حربا إقليمية

مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي حربا إقليمية

2018-03-03
البعنة: طالب يعتدي على مدير الثانوية الشاملة

البعنة: طالب يعتدي على مدير الثانوية الشاملة

2018-03-03
أوهام الحل الدولي

أوهام الحل الدولي

2018-03-03
قانون تجنيد

قانون تجنيد "الحريديم" قد يدفع نحو انتخابات مبكرة للكنيست

2018-03-03
تل السبع: مصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

تل السبع: مصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

2018-03-03