مدرب أبناء مجد الكروم: لعبنا بشكل أفضل من هـ. كوكب

عاد فريق أبناء مجد الكروم بنقطة من مباراته الخارجية الأخيرة بعد تعادله أمام هبوعيل كوكب أبو الهيجاء بنتيجة هدف لكل منهما.

ويحتل الفريق المجدلاوي المركز السابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 27 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة مكابي معلوت ترشيحا يوم غد، الإثنين.



وقال مدرب أبناء مجد الكروم، أحمد سبع، لـ"عرب 48" عقب المباراة الأخيرة، إننا "قدمنا أداء جيدا في المباراة، حيث لعبنا بشكل أفضل من هبوعيل كوكب ووصلنا لعدة فرص تهديفية أسفرت بالأخير عن إحراز هدف من طريقة لعب جميلة".

وأضاف أن "ما ينقص اللاعبين هو الخبرة، خصوصًا وأننا نتحدث عن لاعبين صغار السن، وكلي أمل أن يكسبوا الثقة والخبرة مع مرور الوقت حتى نرى الفريق يسير في المسار الصحيح والابتعاد قدر الإمكان عن منطقة الخطر".

وختم سبع بالقول إن "هدفنا هو البقاء بشكل مشرف في الدوري، وبدوري أؤمن بالخامات الكروية الموجودة سعيًا نحو تثبيت أقدامنا بالدوري بأسرع وقت ممكن".