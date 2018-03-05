محمد خطيب: نسعى للاستمرارية وتحقيق انتصارات متتالية

تمكنّ فريق أخاء الناصرة من إنعاش آماله بالمنافسة على الصعود إلى مصاف الدرجة العليا، بعد فوزه في مباراته البيتية الأخيرة على هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.

ويحتل الفريق النصراوي المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 38 نقطة مع تبقي 5 جولات على نهاية المرحلة الثانية من الدوري.

وقال لاعب أخاء الناصرة، محمد خطيب، لـ"عرب 48"، إنه "لم يكن بديل أمامنا سوى الفوز أمام هبوعيل رمات هشارون، وبفضل الله تمكنا من حصد 3 نقاط مهمة".

وأعرب عن "سعادته بالعودة إلى التهديف، فما يهمني هو المساهمة بفوز فريقي لا سيما بعد الفترة غير الجيدة التي مرت علينا، وكلي أمل بأن أواصل زيارة الشباك وحصد النقاط للفريق".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو مباراة الديربي المقبلة أمام هبوعيل نتسيرت عيليت، فمن المعروف صعوبة مثل هذه المباريات نظرًا لعدم وجود فوارق بين الفرق، ومن ناحيتنا سنقاتل من أجل العودة بالنقاط الثلاث".

وأشار إلى أن "المنافسة في الدوري قوية جدا، لا سيما أن كافة الفرق قريبة من بعضها البعض، وبدورنا نسعى لتحقيق انتصارات متتالية من أجل ضمان مكان في البلاي أوف العلوي ومنه نحو حصد بطاقة الصعود إلى الدرجة العليا".

وختم خطيب بالقول إنني "أدرك مدى خيبة الجماهير بعد النتائج السلبية التي كانت لنا في الفترة الأخيرة، وبدورنا نأمل أن يكون الفوز الأخير بمثابة بداية صفحة جديدة، ومن هنا أدعو كافة المشجعين لمواصلة دعمنا في المباريات المقبلة وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".