شادي حمودة: توتنهام سيتأهل على حساب يوفنتوس

يستضيف توتنهام هوتسبير الإنجليزي في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب "ويمبلي"، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتعادلهما بنتيجة هدفين لكل منهما.

وفي الوقت ذاته، يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي لتأكيد تأهله إلى الدور ربع النهائي، عندما يستضيف بازل السويسري، بعد أن فاز عليه ذهابا بأربعة أهداف نظيفة.

وعن توقعاته، قال لاعب الأخوة كفر مندا، شادي حمودة، لـ"عرب 48"، إن "توتنهام هوتسبير سيفوز على يوفنتوس بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ما يعني تأهله إلى الدور ربع النهائي".

وأضاف أن "المباراة ستكون ممتعة ومتوازنة بين كلا الفريقين مع تفوق هجومي لصالح أصحاب الأرض، الأمر الذي سيمنحه الفوز على فريق السيدة العجوز".

وختم حمودة بالقول "أما بالنسبة لمباراة مانشستر سيتي وبازل، فلا شك بأنها محسومة لصالح الأول بعد الفوز العريض في مباراة الذهاب، وبحسب اعتقادي سيتم الاعتماد على إراحة اللاعبين الأساسيين مثلما فعل ليفربول بالأمس، على أن يحقق الفوز بنتيجة هدفين نظيفين".