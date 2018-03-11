مدرب أبناء اللد: لا أفكر بالبلاي أوف العلوي حاليا

عاد فريق أبناء اللد من مباراته الخارجية الأخيرة بالنقاط الثلاث بعد فوزه على هبوعيل الخضيرة بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري، علما أنه سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على بيتار تل أبيب الرملة بعد غد، الثلاثاء.

وعن المباراة الأخيرة، قال مدرب أبناء اللد، سليمان الزبارقة، لـ"عرب 48"، إنه "كان بإمكاننا إحراز أهداف إضافية، لكن مع ذلك فأنا أتقبل مثل هذه النتيجة في أي مباراة باعتبار أن هدفنا هو البقاء في الدوري وما يهمنا هو حصد النقاط".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام بيتار تل أبيب الرملة، والتي تعتبر من أهم المباريات التي نخوضها هذا الموسم، وكلي أمل وثقة باللاعبين سعيا نحو حصد النقاط الثلاث".

وتابع أن "4 مباريات تفصلنا عن نهاية المرحلة الثانية للدوري، وبدورنا نسعى للهروب قدر الإمكان من المركز الذي يؤدي إلى اختبارات الهبوط".

وختم الزبارقة إننا "لا نتطلع في الوقت الحالي نحو المنافسة في البلاي أوف العلوي، لكن في حال سنحت الفرصة أمامنا فبدون شك لن نهدرها، وفي حال عدم ذلك سنواصل المنافسة من أجل البقاء بشكل مشرف بالدوري".