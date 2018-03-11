  2. رياضة
  3. رياضة محلية

مدرب أبناء اللد: لا أفكر بالبلاي أوف العلوي حاليا

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 20:13

مدرب أبناء اللد: لا أفكر بالبلاي أوف العلوي حاليا
المدرب سليمان الزبارقة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

عاد فريق أبناء اللد من مباراته الخارجية الأخيرة بالنقاط الثلاث بعد فوزه على هبوعيل الخضيرة بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري، علما أنه سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على بيتار تل أبيب الرملة بعد غد، الثلاثاء.

وعن المباراة الأخيرة، قال مدرب أبناء اللد، سليمان الزبارقة، لـ"عرب 48"، إنه "كان بإمكاننا إحراز أهداف إضافية، لكن مع ذلك فأنا أتقبل مثل هذه النتيجة في أي مباراة باعتبار أن هدفنا هو البقاء في الدوري وما يهمنا هو حصد النقاط".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام بيتار تل أبيب الرملة، والتي تعتبر من أهم المباريات التي نخوضها هذا الموسم، وكلي أمل وثقة باللاعبين سعيا نحو حصد النقاط الثلاث".

وتابع أن "4 مباريات تفصلنا عن نهاية المرحلة الثانية للدوري، وبدورنا نسعى للهروب قدر الإمكان من المركز الذي يؤدي إلى اختبارات الهبوط".

وختم الزبارقة إننا "لا نتطلع في الوقت الحالي نحو المنافسة في البلاي أوف العلوي، لكن في حال سنحت الفرصة أمامنا فبدون شك لن نهدرها، وفي حال عدم ذلك سنواصل المنافسة من أجل البقاء بشكل مشرف بالدوري".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سليمان الزبارقة
#أبناء اللد
#الدرجة الممتازة
#البلاي أوف العلوي

تعليقات

مواد متعلقة

قراقرة: هـ. إكسال قادر على حصد بطاقة الصعود المباشرة
قراقرة: هـ. إكسال قادر على حصد بطاقة الصعود المباشرة

2018-03-11

أليغري يبدي استعداده لتدريب آرسنال
أليغري يبدي استعداده لتدريب آرسنال

2018-03-11

رسميا: برشلونة يبرم صفقة برازيلية
رسميا: برشلونة يبرم صفقة برازيلية

2018-03-11

الأكثر قراءة

شهيد جنوب نابلس برصاص مستوطن

شهيد جنوب نابلس برصاص مستوطن

2018-03-10
أمرٌ يحظر التحدث باللغة العربية في أحد فروع

أمرٌ يحظر التحدث باللغة العربية في أحد فروع "أروما"

2018-03-10
ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخصا دهسا ويلوذ

ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخصا دهسا ويلوذ

2018-03-10
بالتزامن مع زيارة بن سلمان: لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة

بالتزامن مع زيارة بن سلمان: لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة

2018-03-10
70 عاما على النكبة: انفجار الغضب 1929 (10)

70 عاما على النكبة: انفجار الغضب 1929 (10)

2018-03-10