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روشان عدوان من الناصرة تتوّج ببطولة الكيك بوكس

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 18:03

روشان عدوان من الناصرة تتوّج ببطولة الكيك بوكس
المدرب نعمة صفوري والبطلة روشان عدوان
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حصدت روشان عدوان البالغة من العمر 13 عاما، من مدينة الناصرة، لقب بطولة الكيك بوكس لوزن 42 كغم على مستوى البلاد.

وتمارس عدوان رياضة الكيك بوكس منذ عام واحد فقط تحت إشراف المدربين نعمة ومجد صفوري، ورغم ذلك تمكنت من التفوق على منافسيها في البطولة التي أقيمت على مستوى البلاد.

وقال المدرب نعمة صفوري، لـ"عرب 48"، إن "البطولة جرت أحداثها في جولس، حيث شارك بها نحو 350 متسابقا من كافة الأجيال من عدة نوادي من شتى أنحاء البلاد".

وأضاف أن "روشان عدوان متفوقة في رياضة الكيك بوكس وأيضًا في تعليمها، وهي لطالما تجتهد من أجل الوصول إلى أعلى المستويات وتحقيق طموحاتها".

وتابع أن "النادي تأسس منذ نحو عامين، وحتى الآن قمنا بتخريج 10 أبطال من مختلف الأجيال".

وختم صفوري بالقول إن "أهدافنا لا تقتصر على حصد البطولات وحسب، إنما التشجيع على ممارسة الرياضة كي نساهم في صقل مواهب وشخصيات قوية تتحلى بالأساس بالروح الرياضية العالية".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نعمة صفوري
#روشان عدوان
#الناصرة
#كيك بوكس

روشان عدوان من الناصرة تتوّج ببطولة الكيك بوكس

روشان عدوان من الناصرة تتوّج ببطولة الكيك بوكس

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