مدرب الفريق الطيراوي: سنكون ندا قويا لهـ. أم الفحم

اقتنص النادي الرياضي الطيرة نقطة ثمينة بتعادله في مباراته الخارجية الأخيرة أمام النادي الرياضي حيفا، ضمن دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويحتل الفريق الطيراوي المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 27 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة هبوعيل أم الفحم يوم الجمعة الوشيك.

وعن المباراة الأخيرة، قال مدرب الفريق الطيراوي، محمد سمارة، لـ"عرب 48"، إننا "حصدنا نقطة ثمينة جدا أمام النادي الرياضي حيفا، وبدورنا استعدينا للمباراة بالشكل التكتيكي المطلوب إلى أن عدنا بالنقاط الثلاث".

وأضاف أنني "راض جدا عن أداء لاعبي الفريق منذ أن أحدثت التغيير في كادر الفريق".

وتابع أننا "نستعد الآن لمباراتنا البيتية المقبلة أمام هبوعيل أم الفحم، ولطالما كنا ندا قويا أمام كافة الفرق وننافس حتى الرمق الأخير".

وختم سمارة بالقول إننا "الآن متواجدون في منطقة الخطر، وبالتالي فإن كل نقطة مهمة بالنسبة لنا من أجل تحقيق البقاء في الدوري لموسم إضافي".