سمير عيسى يوجه رسالة لجماهير أم الفحم وإكسال

استعاد فريق هبوعيل أم الفحم وصافة دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، بعد فوزه على مكابي دالية الكرمل برباعية مقابل هدف للأخير.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري برصيد 47 نقطة وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر هبوعيل إكسال قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

وقال مدرب هبوعيل أم الفحم، سمير عيسى، لـ"عرب 48"، إننا "حققنا فوزا مقنعا جدا على مكابي دالية الكرمل، علمًا أن الأداء لم يكن سيئا لكنه لم يرتق للمستوى المطلوب، وهذا على ما يبدو بسبب أن الفريق يلعب بضغط، ونحن بالأخير ما يهمنا هو حصد النقاط في هذه المرحلة".

وأضاف "من هنا أتوجه لجماهير هبوعيل أم الفحم وهبوعيل إكسال بأن يتحلوا بالروح الرياضية وألا ينسوا بأننا أبناء شعب واحد، فنحن أقارب وأهل وبالأخير هنيئا للفريق الذي سيرتقي فالأهم هو صعود فريق عربي إلى الدرجة الممتازة، ومن هذا المنطلق أدعو لأن تكون المنافسة شريفة وأن نتحلى بالصبر والروح الرياضية".

وعن إصابة اللاعب مراد أبو عنزة، أوضح أننا "نأمل أن تكون إصابة طفيفة وهو حاليا في فترة نقاهة واستراحة، ولن يكون ضمن تشكيلة الفريق للمباراة المقبلة أمام النادي الرياضي الطيرة".

وختم عيسى بالقول إن "مباراتنا المقبلة بمثابة نهائي كأس وسنتعامل معها مثل باقي المباريات، وبدورنا سنستعد لها بالشكل المطلوب وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز على الأشقاء من الطيرة".