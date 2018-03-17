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مدرب هـ. أم الفحم: المباريات المتبقية ستكون صعبة على خصومنا

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 14:41

مدرب هـ. أم الفحم: المباريات المتبقية ستكون صعبة على خصومنا
المدرب سمير عيسى (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : ربيع سواعد

عزز فريق هبوعيل أم الفحم وصافته لدوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، بعد فوزه خارجيا على النادي الرياضي الطيرة بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر هبوعيل إكسال، قبل 6 جولات على نهاية الدوري.


وقال مدرب هبوعيل أم الفحم، سمير عيسى، لـ"عرب 48" عقب المباراة، إن "المباراة كانت شرسة جدا، حيث لعبنا أمام فريق ممتاز وهو ينتشر بشكل جيد على أرضية الملعب".

وأضاف أن "هبوعيل أم الفحم كان أفضل بكل مقاييس كرة القدم، فقد كنا جاهزون بصورة أكبر وكنا ندرك بأننا سنلاقي فريقا عنيدا، وبدورنا استغلينا الثغرات الدفاعية الموجودة في الفريق الطيراوي حتى تمكنا من إحراز الأهداف وتحقيق الفوز".

وختم عيسى بالقول إن "المباريات المتبقية على نهاية الدوري ستكون أصعب على الفرق المنافسة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سمير عيسى
#هبوعيل أم الفحم
#الفريق الطيراوي
#الدرجة الأولى

من عرب 48

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