هـ. إكسال يضع قدما في الدرجة الممتازة

حقق فريق هبوعيل إكسال فوزا بيتيا عريضا اليوم، الجمعة، على هبوعيل باقة الغربية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب إكسال، وسط حضور أكثر من ألف مشجع.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض برباعية مقابل هدف للفريق الضيف، حيث افتتح اللاعب موسى الترابين باب التسجيل لصالح هبوعيل إكسال بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة، ثم في الدقيقة 12 أضاف اللاعب نير أفرجيل الهدف الثاني، وفي الدقيقة 25 أحرز اللاعب معمر قراقرة الهدف الثالث، بعدها عاد اللاعب ذاته لإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 39 أحرز اللاعب ديلي يامبولسكي هدف هبوعيل باقة الغربية الوحيد.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 82 عاد اللاعب نير أفرجيل لاختتام الأهداف بهدف خامس لصالح الفريق الكسلاوي.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، علما أنه يبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه، هبوعيل أم الفحم، مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.