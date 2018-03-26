مدرب الفريق الطيراوي: نأمل حسم بقائنا أمام م. كريات آتا

ينافس النادي الرياضي الطيرة على ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية لموسم إضافي، مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

ويحتل الفريق الطيراوي المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 30 نقطة، وهو يبتعد بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع عشر المؤدي إلى اختبارات الهبوط.

وعن المباراة الأخيرة، قال مدرب الفريق الطيراوي، محمد سمارة، لـ"عرب 48"، إننا "خضنا مباراة صعبة جدا أمام هبوعيل شفاعمرو، وبفضل الله تمكنا من العودة بالنقاط الثلاث التي ساهمت باقترابنا من حسم البقاء بالدوري".

وأضاف أن "البطاقة الحمراء التي تلقاها أحد اللاعبين أثرت على طريقة لعبنا، لكن بعد إجراء التبديلات تمكنا من العودة للأداء المطلوب وتحقيق الفوز بشق الأنفس".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة الوشيكة أمام مكابي كريات آتا، حيث ندرك بأننا على أعتاب مباراة صعبة وعلى هذا الأساس سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز وضمان البقاء بالدوري بشكل نهائي".

وختم سمارة بالقول إنه "من هنا أدعو جماهيرنا لحضور المباراة بأكبر عدد ممكن من أجل دعم اللاعبين على أرضية الملعب".