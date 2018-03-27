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م. طمرة ينتزع بطاقة الصعود للدرجة الثانية

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 21:50

م. طمرة ينتزع بطاقة الصعود للدرجة الثانية
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

انتزع فريق مكابي طمرة بطاقة الصعود إلى مصاف الدرجة الثانية، بعد فوزه اليوم، الثلاثاء، على ضيفه مكابي كفر مندا بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثالثة بمنطقة الجليل الأسفل.

وجرت أحداث المباراة على ملعب طمرة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 افتتح اللاعب عبد كعبية باب التسجيل لصالح الفريق الطمراوي، وفي الدقيقة 88 حسم اللاعب طه زبيدات المباراة بهدف ثان لصالح مكابي طمرة.

وبهذا الفوز، أنهى مكابي طمرة موسمه في صدارة لائحة الدوري برصيد 50 نقطة، بحيث وسع الفارق عن مطارده المنداوي إلى 6 نقاط مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

ملف خاص | يوم الأرض

#مكابي طمرة
#مكابي كفر مندا
#الدرجة الثالثة
#الدرجة الثانية

من عرب 48

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