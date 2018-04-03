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جعفر بدران: ريال مدريد ويوفنتوس سيفترقان بالتعادل

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 13:53

جعفر بدران: ريال مدريد ويوفنتوس سيفترقان بالتعادل
المدرب جعفر بدران
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

تنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأولى، يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب "أليانز ستاديوم"، أما في الأخرى يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلا على إشبيلية الإسباني.

وعن توقعاته، قال المدرب جعفر بدران، لـ"عرب 48"، إنه "حسب توقعاتي فإنه سيكون هناك ضغط على ريال مدريد في مباراته أمام يوفنتوس، إلا أن ذلك لم يمنعه من تسجيل هدف على الأقل".

وأضاف أنني "أتوقع أن يفترق الفريقان بالتعادل بنتيجة هدف لكل منهما".

وختم بدران بالقول "أما بالنسبة لمباراة بايرن ميونخ وإشبيلية، أتوقع بأن تكون المباراة سهلة للأول خصوصًا بعد الفوز الأخير على بوروسيا دورتموند (6-0)، على أن يحقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة".

ملف خاص | يوم الأرض

#جعفر بدران
#ريال مدريد
#يوفنتوس
#بايرن ميونخ
#إشبيلية
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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