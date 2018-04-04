هـ. كوكب يحصد بطاقة الصعود للدرجة الأولى

حصد فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى، بعد فوزه على مكابي شفاعمرو بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن ختام مباريات الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب كوكب أبو الهيجاء، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف مبكر أحرزه اللاعب علي حبيب الله في الدقيقة الخامسة.

وخلال أحداث الشوط الثاني عزز اللاعب محمد زيدان تفوق هبوعيل كوكب بهدف ثاني، وفي الدقيقة 90 أحرز مكابي شفاعمرو هدفه الوحيد.

وبهذا الفوز أنهى هبوعيل كوكب أبو الهيجاء موسمه متصدرا للائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ" برصيد 66 نقطة.