إدارة أبناء سخنين تعقب على مصير اللاعب مغربي

بدأ سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، منذ أيام قليلة استعداداته لخوض غمار الموسم الكروي المقبل 2018-2019.

وأعلن الفريق السخنيني عن تعاقده مع اللاعب النيجيري، جورجي أكفابيو (26 عاما)، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

كما مددت إدارة اتحاد أبناء سخنين تعاقدها مع كابتن الفريق، خالد خلايلة، واللاعب ساري فلاح لمدة موسم واحد (2018-2019).

وعن الاستعدادات للموسم الكروي المقبل، استهل رئيس إدارة الفريق السخنيني، محمد أبو يونس، حديثه لـ"عرب 48" بالقول إن "الاستعدادات تجري كالمعتاد، ونحن في مفاوضات مع عدد من اللاعبين من أجل إتمام التعاقد معهم".

وأكد أننا "سنقوم بالتعاقد مع لاعب أو اثنين على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل المعسكر التدريبي المقرر إقامته في بولندا، كما سنقوم بالتعاقد مع لاعب آخر إذا اقتضى الأمر بعد العودة من المعسكر التدريبي".

محمد أبو يونس

وأشار إلى أن "أولوياتنا تكمن في تعزيز خط الدفاع إلى جانب خط الوسط المتقدم".

وعن مصير اللاعب فراس مغربي الغائب عن تدريبات الفريق، ذكر أنه "لاعب في فريق اتحاد أبناء سخنين وهو مرتبط بعقد لمدة موسمين، مع الإشارة إلى أنه لا توجد أي مفاوضات مع أي فريق في هذا الخصوص".

وختم أبو يونس حديثه بالقول إننا "نسعى إلى بناء فريق قوي بدون شك حتى يظهر بشكل أفضل عن الموسم الماضي، وذلك بميزانية تبلغ نحو 16 مليون شيكل، ومن هنا إذ نحث الجماهير على ضرورة الدعم المعنوي والمادي خصوصًا فيما يخص الاشتراكات السنوية حتى نحقق النجاح معا، وكلنا أمل بأن نكون بالأخير عند حسن ظن الجميع".