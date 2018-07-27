بلال سبع ينتقل للعب مع أبناء زلفة

وقع المهاجم، بلال سبع، ابن قرية مجد الكروم على عقد يقضي بانضمامه إلى صفوف فريق الدرجة الأولى، أبناء زلفة.

ويعتبر سبع من ضمن الصفقات الهامة التي أبرمها الفريق الزلفاوي استعدادا خوض غمار الموسم الكروي الوشيك 2018-2019، بعد الصعود التاريخي الذي حققه الموسم الماضي.

وقال اللاعب، بلال سبع، لـ"عرب 48"، إنني "سعيد جدا بالانضمام لصفوف أبناء زلفة، وبدوري سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق أهداف الفريق بالموسم الكروي الوشيك".

وأضاف أن "زلفة لديها فريق قوي يضم بين صفوفه خامات كروية مميزة ومجربة، وأنا على ثقة بأن فريقنا سيكون ندا قويا وستكون له كلمة قوية في دوري الدرجة الأولى بالموسم القادم".

وأشار سبع إلى أنه "تلقيت عروضا من مختلف الفرق بالدرجة الأولى والثانية، وبعد دراسة العروض فضلت الانتقال إلى أبناء زلفة".

وختم سبع بالقول إنني "من هنا أدعو جماهير زلفة إلى الالتفاف حول الفريق ودعمه على أن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".