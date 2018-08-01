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الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 00:34

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو
صور من المباراة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أهدر فريق اتحاد أبناء سخنين نقطتين أخريين في مشواره بكأس التوتو لفرق الدرجة العليا، وذلك بعد تعادله مساء، الثلاثاء، أمام مكابي حيفا بنتيجة هدف لكل منهما.

واستضاف الفريق السخنيني المباراة في معقله استاد "الدوحة"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح الفريق الضيف باب التسجيل بهدف مبكر بعد مرور 8 دقائق على بداية المباراة، ثم وبفارق 3 دقائق عاد الفريق السخنيني إلى المباراة بعدما أحرز اللاعب شلومي أزولاي هدف التعادل في شباك الخصم.

ورغم البداية المثيرة والحماسية للمباراة، إلا أنه سرعان ما تراجع أداء الفريق الخصم ليفرض الفريق المضيف أفضليته خلال مجريات الشوط الأول، حيث سنحت له فرص تهديفية عديدة غير أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها لهدف ثان.

وخلال أحداث الشوط الثاني، تراجع أداء الفريقين الذين انتقلا للعب بشكل حذر دون تشكيل أي منهما لفرص تهديفية حقيقية على مرمى الآخر.

وشهدت تشكيلة الفريق السخنيني غياب عدد من اللاعبين بالإضافة إلى عدم وقوف المدرب، بيني بن زاكن، على الخطوط للمباراة الثانية على التوالي بسبب عدم تمريرهم لدى سلطة مراقبة الميزانيات.

وبهذا التعادل رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى نقطتين بعد تعادله في المباراة الأولى أمام هبوعيل الخضيرة بدون أهداف.

وسيلاقي الفريق السخنيني بالمباراة المقبلة هبوعيل كريات شمونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن أحداث الجولة الرابعة لكأس التوتو.


#اتحاد أبناء سخنين
#الفريق السخنيني
#مكابي حيفا
#كأس التوتو
#الدرجة العليا

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

الفريق السخنيني يتعادل مجددا في كأس التوتو

من عرب 48

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