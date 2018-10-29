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هـ. إكسال يفوز على شمشون تل أبيب بهدفين نظيفين

تاريخ النشر: 29/10/2018 - 23:22

هـ. إكسال يفوز على شمشون تل أبيب بهدفين نظيفين
اللاعب محمد بدارنة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

فاز فريق هبوعيل إكسال مساء اليوم، الإثنين، على شمشون تل أبيب بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث المرحلة السابعة من المنافسة على كأس الدولة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الكسلاوي بهدف أحرزه اللاعب محمد بدارنة في الدقيقة 37.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 66 عاد اللاعب محمد بدارنة لحسم المباراة بهدف ثان لصالح هبوعيل إكسال.

وبهذا الفوز انتقل الفريق الكسلاوي إلى المرحلة المقبلة من كأس الدولة والتي سيشارك بها فرقا من الدرجة العليا.

هذا، وسيستضيف هبوعيل إكسال بمباراته المقبلة نظيره هبوعيل مرمورق يوم الجمعة المقبل، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#هبوعيل إكسال
#محمد بدارنة
#الدرجة الممتازة
#شمشون تل أبيب

من عرب 48

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