بدارنة: هـ. إكسال بفترة جيدة وعلينا تخطي المباراة المؤجلة

يحل فريق هبوعيل إكسال يوم غد، الثلاثاء، ضيفا على بيتار تل أبيب الرملة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق الكسلاوي المركز الحادي عشر حاليا بترتيب لائحة الدوري برصيد 10 نقاط.

وعن المباراة الأخيرة، قال لاعب هبوعيل إكسال، محمد بدارنة، لـ"عرب 48"، إننا "خضنا المباراة ووضعنا نصب أعيننا الفوز من أجل الهروب أكثر من قاع اللائحة، وبفضل الله تمكنا من إنجاز المهمة وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المؤجلة أمام بيتار تل أبيب الرملة، وبدورنا سنركز جلّ اهتمامنا وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز واستغلال فرصة التقدم أكثر بلائحة الدوري".

وأشار إلى أن "هبوعيل إكسال في فترة جيدة وتقدم ملحوظ خصوصًا بعد قدوم المدرب أدهم هادية الذي يقوم بوضع اللمسات والتعليمات المطلوبة والتي كانت تنقصنا من قبل".

وتابع أنني "سعيد بإحراز الأهداف مع الفريق في المباريات السابقة، وأنا أبذل قصارى جهدي من أجل الاستمرارية ومساعدة هبوعيل إكسال قدر الإمكان".

وختم بدارنة بالقول إننا "بأمس الحاجة لجماهيرنا خصوصًا في هذه الفترة، ومن هنا أدعو جماهير هبوعيل إكسال للتكثيف من دعمنا ومرافقتنا في المباريات المقبلة، على أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".