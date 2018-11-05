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قرعة كأس الدولة: اتحاد أبناء سخنين يواجه أخاء الناصرة

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 18:58

قرعة كأس الدولة: اتحاد أبناء سخنين يواجه أخاء الناصرة
(عرب 48)
عرب ٤٨

سحبت مساء اليوم، الإثنين، قرعة المرحلة الثامنة من المنافسة على كأس الدولة، والتي اشتركت بها فرقا من الدرجة العليا بالإضافة إلى الفرق التي وصلت إلى هذه المرحلة.

وشارك في القرعة 32 فريقا من ضمنها 6 فرق عربية من الدرجات العليا والممتازة والأولى والثانية.

وستقام المباريات من يوم 20 كانون الأول/ديسمبر وحتى يوم 24 من الشهر ذاته.

وأسفرت قرعة الفرق العربية عن المواجهات التالية:

اتحاد أبناء سخنين – أخاء الناصرة

هبوعيل نتسيرت عيليت – هبوعيل إكسال

هبوعيل العفولة – أبناء اللد

هبوعيل رمات هشارون – الوحدة كفر قاسم

مكابي نتانيا – النادي الرياضي دبورية

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#اتحاد أبناء سخنين
#أخاء الناصرة
#النادي الرياضي دبورية
#الوحدة كفر قاسم
#أبناء اللد
#هبوعيل إكسال
#كأس الدولة

من عرب 48

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