سليمان الزبارقة: إدارة أبناء سخنين لم تتواصل معي بعد

يعتبر سليمان الزبارقة ابن مدينة اللد من المدربين المخضرمين في البلاد، وهو لا زال ينتظر الفرصة للتدريب في الدرجة العليا بعد مسيرة تدريبية قضاها بالدرجة الممتازة لسنوات عديدة.

وطرح اسم الزبارقة في الأيام الأخيرة لتدريب اتحاد أبناء سخنين بعد إقالة مدرب الأخير، سيما وأن عدد كبير من المشجعين طالبوا إدارة الفريق بالتعاقد معه ومنحه الفرصة لقيادة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا.

وبهذا الصدد، قال المدرب سليمان الزبارقة، لـ"عرب 48"، إن "إدارة الفريق السخنيني لم تتواصل معي حتى الآن، وأنا لا زلت أنتظر الحصول على هذه الفرصة".

وأضاف أنني "أعلنت مسبقا رغبتي وجاهزيتي للتدريب في الدرجة العليا، وأنا أتمنى أن تكون بداية مشواري مع اتحاد أبناء سخنين".

وأعرب عن أمله "في أن تختار إدارة الفريق السخنيني الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن هذا المنطلق أرى بنفسي جاهزا لهذه المهمة وفي النهاية القرار يعود للإدارة وأنا آمل بأن أنال ثقتها".

وختم الزبارقة بالقول إنني "أثمن عاليا الثقة الكبيرة من قبل الجماهير، وأنا فخور بذلك وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم في حال وقع الاختيار علي لقيادة تدريب الفريق السخنيني".