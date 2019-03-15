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الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

تاريخ النشر: 15/03/2019 - 18:43

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / نزيه سلطان

حقق النادي الرياضي الطيرة فوزا ساحقا على مضيفه هبوعيل هرتسليا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الطيراوي بثلاثية نظيفة، حيث افتتح اللاعب شالوم إدري باب التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة، ثم في الدقيقة 17 أضاف اللاعب نير عزاريا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 31 عاد اللاعب إدري لإحراز الهدف الثالث لصالح الفريق الطيراوي.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 حسم اللاعب نير عزاريا المباراة بهدف رابع لصالح فريقه، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة تمكن الفريق الخصم من تقليص النتيجة وتسجيل هدفين في شباك مرمى الفريق الطيراوي.

وبهذا الفوز رفع الفريق الطيراوي رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف النادي الرياضي الطيرة في مباراته المقبلة أبناء زلفة يوم الجمعة المقبل.

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#الفريق الطيراوي
#الدرجة الأولى

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

من عرب 48

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