الوحدة كفر قاسم يفوز ويحتفظ بالصدارة

حقق فريق الوحدة كفر قاسم فوزا بيتيا على ضيفه بيتار كفار سابا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "أبو خميس" في كفر قاسم، وسط حضور المئات من المشجعين.

وحسم الفريق القسماوي المباراة لصالحه منذ الشوط الأول، حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة 35 بواسطة لاعبه يوسي إسياغ، وفي الدقيقة 41 تمكن الفريق الخصم من معادلة النتيجة، وفي الدقيقة 45 عاد اللاعب إسياغ لحسم المباراة بهدف ثان من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 60 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق 6 نقاط حاليا عن أقرب مطارديه.

هذا، وسيستضيف الفريق القسماوي في مباراته المقبلة نظيره مكابي شعراييم يوم الجمعة القادم.