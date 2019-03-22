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نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 20:39

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات
جمهور فريق دبورية
عرب ٤٨

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 29)

هبوعيل إكسال (1-1) هبوعيل كتمون القدس

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 25)

هبوعيل بكعات هيردن (0-1) شمشون كفر قاسم

الوحدة كفر قاسم (0-1) مكابي شعراييم

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 25)

النادي الرياضي دبورية (0-0) أبناء زلفة

عيروني نيشر (0-0) مكابي تسور شالوم

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 27)

بيتار رمات غان (3-1) هبوعيل كفر برا

شمشون أبناء الطيبة (0-0) بيتار بيتح تيكفا

أبناء يافا (0-2) عيروني بيت دغان

شباب الطيبة (1-1) هبوعيل كفر قاسم

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 27)

النادي الرياضي بئر السبع (2-0) عيروني كسيفة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 27)

شباب كفر كنا (0-0) أخاء عكا

أبناء نحف (1-2) بيتار نهريا

أبناء كابول (0-1) أبناء مجد الكروم

ممبع الجولان (1-3) مكابي طمرة

الأخوة يركا (1-3) هبوعيل البعينة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 27)

مكابي عرب النجيدات (1-1) هبوعيل بيت شان

هبوعيل دالية الكرمل (0-5) أبناء الفريديس

النادي الرياضي دبورية (4-1) هبوعيل رموت منشيه

أخاء إكسال (0-2) أبناء عرعرة عارة

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 28)

هبوعيل نهريا (3-7) أبناء كفر سميع

شباب سخنين (1-1) النادي الرياضي حتسور

أبناء البعنة (1-0) أبناء دير الأسد

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 24)

مكابي أشكلون (0-2) مكابي حورة

هبوعيل شقيب السلام (0-5) شباب رهط

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 24)

هبوعيل أور عكيفا (2-0) الأخوة الفريديس

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 28)

أبناء الطيرة (0-6) هبوعيل قلنسوة

هبوعيل جلجولية (3-3) هبوعيل برديسيا

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

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