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نتائج مباريات الفرق العربية بكأس الدولة والدرجة الثانية

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 19:56

نتائج مباريات الفرق العربية بكأس الدولة والدرجة الثانية
من مباراة هبوعيل صندلة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن المنافسة على كأس الدولة لفرق لدرجة الأولى، بالإضافة إلى مباريات الدرجة الثانية بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بكأس الدولة والدرجة الثانية.

كأس الدولة (الدرجة الأولى):

النادي الرياضي الطيرة (3-0) هبوعيل هرتسليا

شمشون كفر قاسم (0-3) نادي كرة قدم أور يهودا

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 1)

هبوعيل محنيه يهودا (0-0) أبناء يافا

هبوعيل كفر قاسم (1-1) مكابي بيتح تيكفا

أبناء الطيبة (3-0) عوتسماة حولون

بيتار كفار سابا (1-2) هبوعيل قلنسوة

هبوعيل كفر برا (0-2) هبوعيل هود هشارون

عيروني بيت دغان (1-4) شباب الطيبة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 1)

عيروني معليه أدوميم (0-6) عيروني كسيفة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 1)

أبناء مجد الكروم (0-0) بيتار نهاريا

أخاء عكا (6-0) الأخوة يركا

شباب سخنين (1-0) مكابي معلوت ترشيحا

هبوعيل البعينة (4-0) أبناء نحف

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 1)

عيروني نيشر (6-1) أبناء باقة

هبوعيل طيرات هكرمل (2-4) أخاء إكسال

النادي الرياضي بردس حنا (1-0) أبناء الرينة

هبوعيل رموت منشيه (0-0) هبوعيل صندلة


#كأس الدولة
#نتائج
#الدرجة الثانية

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