أخاء الناصرة يخسر وإطلاق حملة تبرعات لإنقاذ موسمه

تلقى فريق أخاء الناصرة خسارة خارجية على يد مكابي بيتح تيكفا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، لتعمق جراحه في الدوري، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "هموشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه في الدقيقة العاشرة، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 77 تلقت شباك الفريق النصراوي هدفا ثانيا.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد أحد لاعبي مكابي بيتح تيكفا بالبطاقة الحمراء بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء، الأمر الذي لم يستفد منه لاعبو أخاء الناصرة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 9 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل بيتح تيكفا يوم الجمعة القادم.

حملة تبرعات

أطلقت إدارة أخاء الناصرة حملة تبرعات لإنقاذ موسم الفريق الذي يمر بأزمة مالية ومهنية، حيث من المقرر انطلاق هذه الحملة غدا، السبت، من أجل الحصول على دعم رجال الأعمال والمصالح التجارية.

وبدوره، دعا رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، "جمهور الفريق إلى التبرع لخزينة الفريق من أجل المساهمة في بقاءه بالدرجة الممتازة هذا الموسم، في ظل غياب الدعم واقتصاره على بلدية الناصرة فقط".

وأشار إلى أن "البلدية تقوم بدعم الفريق سنويا بنحو مليون ونصف شيكل، علمًا أن تكلفة الفريق مع اللعب وصيانة الملعب ما يقارب 3 مليون شيكل، وبالتالي علينا دعم الفريق كونه بدون التبرعات لا يمكننا الاستمرار في المسيرة".