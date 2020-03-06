تعادل لهـ. أم الفحم وخسارة للوحدة كفر قاسم

تعادل فريق هبوعيل أم الفحم في مباراته التي استضاف فيها نظيره هبوعيل عكا بدون أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "العفولة"، وسط حضور المئات من المشجعين.

ووصل الفريق الفحماوي خلال مجريات المباراة، إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وأعلنت إدارة الفريق الفحماوي عن رحيل مدرب الفريق، نوعام شوهام، في أعقاب النتائج السلبية للفريق في المباريات الأخيرة.

وبهذا التعادل، رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل نوف هجليل يوم الجمعة القادم.

الوحدة كفر قاسم يخسر

مني فريق الوحدة كفر قاسم بخسارة قاسية على يد هبوعيل كتمون القدس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي استضافها الأول على استاد اللد.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل بهدف من توقيع اللاعب، سامح مرعب، ثم في الدقيقة 17 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 70 أضاف الفريق الضيف الهدف الثاني، ثم جاء الهدف الثالث في شباك الفريق القسماوي بالدقيقة 90.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 41 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الوحدة كفر قاسم في مباراته القادمة نظيره مكابي بيتح تيكفا يوم الجمعة المقبل.