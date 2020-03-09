أبناء سخنين يسحق هـ. العفولة ويلتصق بالقمة

حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا خارجيا على هبوعيل العفولة بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد العفولة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدفين أحرزهما اللاعب، موطي مالكا، حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة 24 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 64 أحرز اللاعب، أسامة خلايلة، الهدف الثالث لأبناء سخنين، فيما اختتم اللاعب مهران راضي التهديف بهدف رابع في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز، رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 48 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني المؤهل للدرجة العليا.

هذا، وسيستضيف أبناء سخنين في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل رمات هشارون يوم الاثنين القادم.