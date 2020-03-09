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اللاعب قراقرة: هـ. إكسال قادر على العودة إلى الممتازة

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 14:21

اللاعب قراقرة: هـ. إكسال قادر على العودة إلى الممتازة
اللاعب معمر قراقرة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

ينافس فريق هبوعيل إكسال على حصد بطاقة الصعود والعودة إلى مستوى الدرجة الممتازة، في الوقت الذي تشهد فيه الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية منافسة حامية الوطيس في القمة.

ويتصدر الفريق الكسلاوي لائحة الدوري برصيد 47 نقطة وهو يبتعد بفارق 4 نقاط حسابيا عن هبوعيل كوكب أبو الهيجاء صاحب المركز الثاني.

وبهذا الصدد، قال لاعب هبوعيل إكسال، معمر قراقرة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "فريقنا يعتبر من أفضل الفرق في الدوري، وبدون شك مكاننا الطبيعي هو في صدارة اللائحة، علمًا أننا مررنا بفترة صعبة لكن بفضل الله تمكنا من تخطي هذه الفترة والعودة إلى المسار الصحيح".

وأضاف أن "هبوعيل إكسال تمكن من تحقيق الفوز على أفضل الفرق في الدوري، وهذا يدل على أن لدينا فريق قوي جدا، وبحسب اعتقادي الطريق لم تنته بعد وتبقى أمامنا 7 مباريات على نهاية الموسم، ومن ناحيتنا فإن الموسم قد ابتدأ الآن وعلى هذا الأساس سنبذل كل ما بوسعنا من أجل الفوز في كافة المباريات والتعامل مع كل منها وكأنها نهائي كأس".

وتابع "آمل أن تبقى المنافسة رياضية في قمة اللائحة، علمًا أن هبوعيل كوكب فريق قوي ولا يقل عن هبوعيل إكسال، وأنا أتمنى لهم النجاح والصعود من خلال الاختبارات، وكلي ثقة بأن هبوعيل إكسال قادر على تحقيق الصعود وسيحسم ذلك بفارق بضعة نقاط عن هبوعيل كوكب".

وأشار إلى أنني "على الصعيد الشخصي لا أساعد كلاعب في إحراز الأهداف وحسب، إنما أساعد من خلال خبرتي اللاعبين الآخرين في الفريق من منطلق خبرتي في هذه الدرجة، وسأواصل العمل على ذلك من أجل مساعدة الفريق في تحقيق هدفه بالصعود".

وختم قراقرة بالقول إن "الالتفاف الجماهيري من حول الفريق يدل على مدى حرصهم وتعطشهم لتحقيق النجاحات، ونحن نكن لهم كل الاحترام ونناشدهم من أجل الاستمرار في دعم الفريق وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#معمر قراقرة
#هبوعيل إكسال
#الدرجة الأولى
#الدرجة الممتازة

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