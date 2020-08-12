كأس التوتو: أبناء سخنين يحقق الفوز على م. حيفا

اكتفى اتحاد أبناء سخنين بالفوز على مكابي حيفا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس التوتو.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب، أسامة خلايلة، بعد مرور 26 دقيقة على بداية اللقاء.

ووصل لاعبو أبناء سخنين إلى فرص تهديفية عديدة لمضاعفة النتيجة، إلا أن الحظ لم يحالفهم في زيارة شباك الفريق الخصم مجددا.

وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى بكأس التوتو.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على نظيره عيروني كريات شمونة يوم الأحد القادم.