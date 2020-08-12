  2. رياضة
  3. رياضة محلية

كأس التوتو: أبناء سخنين يحقق الفوز على م. حيفا

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 23:55

كأس التوتو: أبناء سخنين يحقق الفوز على م. حيفا
صور من المباراة
عرب ٤٨

اكتفى اتحاد أبناء سخنين بالفوز على مكابي حيفا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس التوتو.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب، أسامة خلايلة، بعد مرور 26 دقيقة على بداية اللقاء.

ووصل لاعبو أبناء سخنين إلى فرص تهديفية عديدة لمضاعفة النتيجة، إلا أن الحظ لم يحالفهم في زيارة شباك الفريق الخصم مجددا.

وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى بكأس التوتو.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على نظيره عيروني كريات شمونة يوم الأحد القادم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اتحاد أبناء سخنين
#كأس التوتو
#مكابي حيفا
#الدرجة العليا

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة أحد لاعبي برشلونة بفيروس كورونا
إصابة أحد لاعبي برشلونة بفيروس كورونا

2020-08-13

بايرن ميونخ مهدد بفقدان أحد نجومه أمام برشلونة
بايرن ميونخ مهدد بفقدان أحد نجومه أمام برشلونة

2020-08-12

ريال مدريد يحدد سعر لاعبه المطلوب في يوفنتوس
ريال مدريد يحدد سعر لاعبه المطلوب في يوفنتوس

2020-08-12

الأكثر قراءة

بروتوكول: خطة الحكومة الإسرائيلية لتهجير 60 ألف فلسطيني لباراغواي

بروتوكول: خطة الحكومة الإسرائيلية لتهجير 60 ألف فلسطيني لباراغواي

2020-08-11
تحقيق أمني لبناني: انفجار المرفأ كان سيدمر بيروت كلها

تحقيق أمني لبناني: انفجار المرفأ كان سيدمر بيروت كلها

2020-08-11
بوتين يعلن

بوتين يعلن "تسجيل" أول لقاح في العالم كمضاد لكورونا

2020-08-11
عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلدات العربية

عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلدات العربية

2020-08-11
إسرائيل تتخطى الصين بإصابات كورونا

إسرائيل تتخطى الصين بإصابات كورونا

2020-08-11