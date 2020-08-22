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أبناء سخنين يخسر كأس التوتو

تاريخ النشر: 22/08/2020 - 22:52

أبناء سخنين يخسر كأس التوتو
صور من المباراة
عرب ٤٨

خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراة نهائي كأس التوتو أمام مكابي تل أبيب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، والتي استضافها في ملعبه استاد "الدوحة".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، حيث وصل الفريق السخنيني إلى فرص تهديفية عديدة إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 أحرز الفريق الضيف هدفه الأول بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وفي الدقيقة 91 تلقت شباك الفريق السخنيني هدفا ثانيا.

وبهذه الخسارة، أهدر سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا فرصة الفوز بكأس التوتو خلال فترة الاستعداد لافتتاحية الدوري بموسمه الجديد 2020-2021.

هذا، ومن المقرر أن يفتتح الفريق السخنيني دوري الأضواء يوم السبت القادم بمواجهة بني يهودا على استاد "الدوحة".

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#اتحاد أبناء سخنين
#مكابي تل أبيب
#كأس التوتو
#الدرجة العليا

أبناء سخنين يخسر كأس التوتو

أبناء سخنين يخسر كأس التوتو

أبناء سخنين يخسر كأس التوتو

أبناء سخنين يخسر كأس التوتو

أبناء سخنين يخسر كأس التوتو

أبناء سخنين يخسر كأس التوتو

أبناء سخنين يخسر كأس التوتو

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