إدارة الفريق تعقب: أبناء سخنين يتلقى رسالة بالهبوط إلى الممتازة

أبلغت سلطة مراقبة الميزانيات التابعة للاتحاد العام لكرة القدم، إدارة اتحاد أبناء سخنين بهبوط الفريق إلى مستوى الدرجة الممتازة بسبب عدم المصادقة على ميزانية الموسم الكروي 2020-2021.

وادعت سلطة مراقبة الميزانيات في رسالتها، أن عدم المصادقة على ميزانية فريق اتحاد أبناء سخنين، يعود لنقص مالي يقدر بنحو مليون شيكل.

ومن المقرر أن يفتتح سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، مباريات الموسم الجديد بالدوري عندما يستضيف نظيره بني يهودا في استاد "الدوحة" يوم السبت القادم.

وعقب رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، محمد أبو يونس، على القرار الصادر بحق الفريق في حديث لـ"عرب 48"، بالقول "كما يبدو أن سلطة مراقبة الميزانيات تعيش في عالم آخر بعيد عن كرة القدم، إذ أنها تقوم باتخاذ القرارات بناء على تسجيلاتها دون مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها كرة القدم الناتجة عن فيروس كورونا".

وأكد أن "هناك حل بالنسبة للأمور المالية المتعلقة بالفريق، وبناء عليه سنقوم غدا بتمرير الفريق في سلطة مراقبة الميزانيات استعدادا لخوض غمار الدرجة العليا بالموسم الجديد".

وختم أبو يونس بالقول "مثل هذه الرسائل هدفها خطف الأنظار، سيما وأننا سبق وأن تلقينا مثل هذه الرسائل في مواسم ماضية وكنا نقوم بتمرير ميزانية الفريق فيما بعد، وبالتالي سنقوم بمعالجة الأمور بالشكل المطلوب".