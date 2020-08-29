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أبناء سخنين يفتتح مبارياته بالدوري بالخسارة

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 23:06

أبناء سخنين يفتتح مبارياته بالدوري بالخسارة
صور من المباراة
عرب ٤٨

خسر فريق اتحاد أبناء سخنين أولى مبارياته بالدرجة العليا أمام بني يهودا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مساء السبت.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الخصم بهدف أحرزه بعد مرور 22 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 أضاف الفريق الضيف هدفه الثاني، وفي الدقيقة 70 تلقت شباك الفريق السخنيني هدفا ثالثا.

وسيحل أبناء سخنين في مباراته القادمة ضيفا على مكابي نتانيا يوم 12 أيلول/سبتمبر الوشيك.

وتأتي هذه الخسارة بعد افتتاحية موفقة للفريق السخنيني بالموسم الكروي الجديد، وذلك بعد وصوله إلى نهائي كأس التوتو وخسارته أمام مكابي تل أبيب بهدفين مقابل لا شيء.

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#اتحاد أبناء سخنين
#الدرجة العليا
#استاد الدوحة

أبناء سخنين يفتتح مبارياته بالدوري بالخسارة

أبناء سخنين يفتتح مبارياته بالدوري بالخسارة

أبناء سخنين يفتتح مبارياته بالدوري بالخسارة

أبناء سخنين يفتتح مبارياته بالدوري بالخسارة

أبناء سخنين يفتتح مبارياته بالدوري بالخسارة

أبناء سخنين يفتتح مبارياته بالدوري بالخسارة

أبناء سخنين يفتتح مبارياته بالدوري بالخسارة

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