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بعد إصابة المدرب بكورونا: تأجيل مباراة أبناء سخنين

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 13:02

بعد إصابة المدرب بكورونا: تأجيل مباراة أبناء سخنين
مدرب أبناء سخنين، إلداد شابيط
عرب ٤٨

قرر الاتحاد العام لكرة القدم، تأجيل مباراة اتحاد أبناء سخنين الخارجية أمام مكابي نتانيا، بعد تشخيص إصابة مدرب الفريق الأول إلداد شابيط بفيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تجرى المباراة مساء اليوم، السبت، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة العليا.

وأكد الناطق بلسان الفريق السخنيني، منذر خلايلة، تأجيل المباراة أمام مكابي نتانيا بسبب خضوع اللاعبين والطاقم المهني لفحوصات كورونا التي من المتوقع صدور نتائجها لغاية الغد.

وأشار إلى أنه "بناء على نتائج فحوصات كورونا ووفقا لتعليمات وزارة الصحة وبالتشاور مع الاتحاد العام لكرة القدم، سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة حول نشاط الفريق في الأيام القادمة".

وأعلنت إدارة أبناء سخنين عن إصابة المدرب بفيروس كورونا، علمًا أنه قام بتمرير حصتين تدريبيتين يومي الثلاثاء والأربعاء، وكان على تواصل مباشر مع اللاعبين والكادر المهني والطبي.

وتلقى اللاعبون تعليمات بالتزام الحجر الصحي، فيما شكا عدد منهم من عوارض، وبناء عليه تقرر خضوع كوادر الفريق لفحوصات كورونا سريعة؛ وفقا لما جاء على لسان الناطق بلسان الفريق.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اتحاد أبناء سخنين
#كورونا
#فيروس كورونا
#الدرجة العليا

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