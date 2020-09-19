  2. رياضة
  3. رياضة محلية

كورونا يصيب لاعبا آخر في اتحاد أبناء سخنين

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 15:24

كورونا يصيب لاعبا آخر في اتحاد أبناء سخنين
من مباراة الفريق السخنيني الأخيرة
عرب ٤٨

تواصل عدوى فيروس كورونا المستجد بالانتشار في صفوف اتحاد أبناء سخنين، بعدما أعلنت إدارة الفريق عن إصابة لاعب آخر بالفيروس، اليوم السبت.

وتضم قائمة المصابين بكورونا في معسكر أبناء سخنين، كلا من حراس المرمى محمود قنديل ومحمد أبو النيل ورامي حمادة، بالإضافة إلى اللاعبين بهجات بشير وحسن الحلو والمدرب إلداد شابيط.

وورد على لسان الناطق بلسان فريق الدرجة العليا، منذر خلايلة، بأن "اللاعب علي أبو ريا الذي رافق اللاعبين بمباراة الكورونا الأخيرة أمام مكابي نتانيا وتدرب برفقتهم قبل خوض المباراة، تبين أنه حامل للفيروس بعد خضوعه للفحص يوم الخميس الماضي".

وتابع أن "ممثلا من طرف الفريق برفقة المستشار القضائي، بصدد دراسة كافة الأمور المتعلقة بالمباراة الأخيرة وفحص إمكانية التوجه قضائيا في أعقاب مباراة الكورونا".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة أبناء سخنين طلب من الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل المباراة الأخيرة أمام مكابي نتانيا (0-7) بسبب إصابة عدد من اللاعبين بكورونا والتزام آخرين بالحجر الصحي، غير أن الاتحاد العام رفض ذلك.

وعلى ضوء مستجدات كورونا في معسكر اتحاد أبناء سخنين، قرر الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة الفريق القادمة والتي كانت مقررة أمام مكابي حيفا يوم غد الأحد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#اتحاد أبناء سخنين
#علي أبو ريا
#منذر خلايلة
#الدرجة العليا

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

زيدان: نريد الفوز بلقب الليغا مجددا
زيدان: نريد الفوز بلقب الليغا مجددا

2020-09-19

ليفربول يتعاقد رسميا مع نجم بايرن ميونخ
ليفربول يتعاقد رسميا مع نجم بايرن ميونخ

2020-09-19

غوارديولا يعلن موعد عودة أغويرو
غوارديولا يعلن موعد عودة أغويرو

2020-09-19

الأكثر قراءة

جريمة القتل المزدوجة بالناصرة: تمديد اعتقال شابين من أم الفحم و

جريمة القتل المزدوجة بالناصرة: تمديد اعتقال شابين من أم الفحم و"نوف هجليل"

2020-09-18
بدء الإغلاق العام: لا خروج من المنزل لأكثر من كيلومتر

بدء الإغلاق العام: لا خروج من المنزل لأكثر من كيلومتر

2020-09-18
وفاة الناشط محمد الشيخ يوسف: النجاة من الحرب.. النجاة من الحياة

وفاة الناشط محمد الشيخ يوسف: النجاة من الحرب.. النجاة من الحياة

2020-09-18
ردود فلسطينية تندد بتصريحات فريدمان عن استبدال عبّاس بدحلان 

ردود فلسطينية تندد بتصريحات فريدمان عن استبدال عبّاس بدحلان 

2020-09-18
ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة

ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة

2020-09-18