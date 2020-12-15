كأس الدولة: 4 فرق عربية تتأهل للمرحلة الثامنة

جرت اليوم، الثلاثاء، مباريات المرحلة السابعة من المنافسة على كأس الدولة، والتي أسفرت نتائجها عن تأهل 4 فرق عربية من الدرجتين الأولى والممتازة إلى المرحلة المقبلة من المسابقة.

وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية، إذ ستكون الفرق المتأهلة منها على موعد لملاقاة فرق الدرجة العليا في المرحلة الثامنة من كأس الدولة.

وسيختتم فريق الدرجة الممتازة، هبوعيل إكسال، مباريات الفرق العربية في هذه المرحلة عندما يلاقي نظيره هبوعيل رعنانا غدا الأربعاء؛ وفي حال الفوز ستتواجد 6 فرق عربية في المرحلة القادمة من ضمنها اتحاد أبناء سخنين.

مباريات كأس الدولة (المرحلة السابعة)

هبوعيل أزور (4-5 ضربات جزاء) أبناء اللد

أبناء الرينة (0-2) هأدوميم أشدود

اتحاد أبناء مجد الكروم (1-3) هبوعيل بكعات هيردن

أبناء الفريديس (1-2) هبوعيل ريشون لتسيون

هبوعيل مجدال هعيمك (0-1) هبوعيل أم الفحم

هبوعيل البعينة (0-2) هبوعيل عكا

هبوعيل رمات هشارون (1-2) النادي الرياضي الطيرة

أخاء الناصرة (0-1) الوحدة كفر قاسم