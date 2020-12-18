نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.
الدرجة الممتازة (الجولة 15)
هبوعيل أم الفحم (0-0) هبوعيل نوف هجليل
هبوعيل ريشون لتسيون (3-0) الوحدة كفر قاسم
الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 5)
نادي كرة قدم حولون (1-1) شمشون كفر قاسم
عيروني كسيفة (1-1) مكابي يافا
الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 5)
شباب الطيبة (2-2) أبناء زلفة
النادي الرياضي حيفا (0-2) هبوعيل باقة الغربية
النادي الرياضي دبورية (0-1) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء
الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 2)
شباب رهط (0-2) بيتار معليه أدوميم
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 2)
أبناء الجولان والجليل (3-0) بيتار نهريا
اتحاد أبناء شفاعمرو (7-0) النهضة الناصرة
الأخوة شعب (1-1) شباب طمرة
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 2)
هبوعيل عين السهلة (1-5) عيروني نيشر
هبوعيل بيت شان (5-0) أخاء بئر المكسور
النادي الرياضي طيرات هكرمل (1-1) أخاء إكسال
اتحاد أبناء جت (1-3) بيتار حيفا
مكابي نافيه شعنان (5-2) اتحاد أبناء باقة
مكابي عرب النجيدات (1-1) اتحاد أبناء كفر قرع
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 2)
هبوعيل نهريا (0-4) أبناء أبو سنان
أبناء دير حنا (1-2) هبوعيل شلومي
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 2)
أبناء أم الفحم (0-5) شباب أم الفحم
الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 2)
مكابي عسفيا (5-0) هبوعيل كريات حاييم
أبناء جسر الزرقاء (2-1) مكابي بركاي
الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 2)
هكواح رمات غان (3-1) نادي كرة قدم كفر قاسم
عيروني أريئيل (1-0) شباب الطيرة
أبناء الطيرة (2-0) مكابي نتانيا
مكابي كفار يونة (2-2) أبناء قلنسوة
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