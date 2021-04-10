أبناء سخنين يهدر نقطتين هامتين بالوقت القاتل

وقع سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، في فخ التعادل أمام ضيفه بني يهودا بعدما افترقا بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية من البلاي أوف السفلي.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب، حغاي غولدنبرغ، بعد مرور 23 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع أدرك الفريق الخصم هدف التعادل.

وبهذا التعادل رفع أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته القادمة نظيره هبوعيل كفار سابا يوم السبت المقبل.